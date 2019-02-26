Понад 20 тис. дітей-сиріт в Україні потребують житла

За даними прес-служби міністерства, діти-сироти після закінчення терміну перебування в інтернатах можуть проживати в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, але тільки для досягнення ними 23-річного віку, а також у гуртожитках вузів – поки не завершать навчаннях у них, в інших установах і організаціях.



Протягом минулого року за кошти Держбюджету придбали 70 будинків для дитбудинків сімейного типу – там проживає 466 дітей. Також надали 829 квартир – в них наразі живуть 924 дітей-сиріт. За кошти місцевих бюджетів житлом забезпечили 509 дітей-сиріт.



Цього року на забезпечення житлом цієї категорії громадян передбачена субвенція в сумі 717,7 млн грн.



Нагадаємо, протягом 11 місяців 2018 року 1547 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, були всиновлені, ще 4904 отримали опіку в родинах, втім понад 4,5 тисячі зустріли Новий рік в інтернатах.