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Понад 20 тис. дітей-сиріт в Україні потребують житла

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. На початок минулого року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебувало 20 639 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком від 16 до 23 років. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит кореспондента УНН.

За даними прес-служби міністерства, діти-сироти після закінчення терміну перебування в інтернатах можуть проживати в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, але тільки для досягнення ними 23-річного віку, а також у гуртожитках вузів – поки не завершать навчаннях у них, в інших установах і організаціях.

Протягом минулого року за кошти Держбюджету придбали 70 будинків для дитбудинків сімейного типу – там проживає 466 дітей. Також надали 829 квартир – в них наразі живуть 924 дітей-сиріт. За кошти місцевих бюджетів житлом забезпечили 509 дітей-сиріт.

Цього року на забезпечення житлом цієї категорії громадян передбачена субвенція в сумі 717,7 млн грн.

Нагадаємо, протягом 11 місяців 2018 року 1547 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, були всиновлені, ще 4904 отримали опіку в родинах, втім понад 4,5 тисячі зустріли Новий рік в інтернатах.

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