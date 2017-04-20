Более 20% школ ушли на каникулы в Кировоградской области

“Мы еще в первый день этой недели отреагировали и направили рекомендательное письмо, ставили задачу: либо отапливать и обеспечивать нормальный температурный режим в учреждениях, или же дополнительные каникулы”, — сообщил В.Таборанский.

По его словам, на сегодня из 458 школ, 110 школ (24%) из 8 территорий приняли решение о каникулах и сегодня-завтра они будут находиться на дополнительных каникулах.

206 школ (45%) из 16 территорий приняли решение продлить отопительный сезон и вновь запустили системы отопления.

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“Остальные школы, а именно — 142 школы (31%) на 8-ми территориях информируют нас, что отапливают заведения электрообогреватели. Что касается Кропивницкого, сегодня в областном центре использовали электрообогреватели, по завтрашнему дню приняли решение — приостановить на один день учебно-воспитательный процесс”, — отметил чиновник.

Также он добавил, что около 66% от общего количества детских садов включили системы отопления, чтобы обеспечить необходимый температурный режим. 34% садов используют электрообогреватели.