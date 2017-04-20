Более 20% школ ушли на каникулы в Кировоградской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29832 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149182 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113641 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114754 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111468 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Более 20% школ ушли на каникулы в Кировоградской области

Более 20% школ ушли на каникулы в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 8445 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Из-за ухудшения погодных условий, ученики 110 школ (24%) пошли на дополнительные каникулы в Кировоградской области. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил начальник Управления образования, науки, молодежи и спорта Кировоградской ОГА Владимир Таборанский.

“Мы еще в первый день этой недели отреагировали и направили рекомендательное письмо, ставили задачу: либо отапливать и обеспечивать нормальный температурный режим в учреждениях, или же дополнительные каникулы”, — сообщил В.Таборанский.

По его словам, на сегодня из 458 школ, 110 школ (24%) из 8 территорий приняли решение о каникулах и сегодня-завтра они будут находиться на дополнительных каникулах.

206 школ (45%) из 16 территорий приняли решение продлить отопительный сезон и вновь запустили системы отопления.

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“Остальные школы, а именно — 142 школы (31%) на 8-ми территориях информируют нас, что отапливают заведения электрообогреватели. Что касается Кропивницкого, сегодня в областном центре использовали электрообогреватели, по завтрашнему дню приняли решение — приостановить на один день учебно-воспитательный процесс”, — отметил чиновник.

Также он добавил, что около 66% от общего количества детских садов включили системы отопления, чтобы обеспечить необходимый температурный режим. 34% садов используют электрообогреватели.

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