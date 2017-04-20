Понад 20% шкіл пішли на канікули на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Через погіршення погодних умов, учні 110 шкіл (24%) пішли на додаткові канікули на Кіровоградщині. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський.
“Ми ще в перший день цього тижня відреагували і направили рекомендаційний лист, ставили завдання: або опалювати і забезпечувати нормальний температурний режим у закладах, або ж додаткові канікули”, — повідомив Володимир Таборанський.
За його словами, на сьогодні із 458 шкіл, 110 шкіл (24%) із 8 територій прийняли рішення про канікули і сьогодні-завтра вони перебуватимуть на додаткових канікулах.
206 шкіл (45%) із 16 територій прийняли рішення продовжити опалювальний сезон і знову запустили системи опалення.
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“Решта шкіл, а саме — 142 школи (31%) на 8-ми територіях інформують нас, що опалюють заклади електрообігрівачами. Що стосується Кропивницького, сьогодні в обласному центрі використовували електрообігрівачі, по завтрашньому дню прийняли рішення — призупинити на один день навчально-виховний процес”, — зауважив чиновник.
Також він додав, що близько 66% від загальної кількості дитячих садків включили системи опалення, щоб забезпечити необхідний температурний режим. 34% садочків використовують електрообігрівачі.