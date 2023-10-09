Более 20 внедорожников для защиты Киевской области: ОВА совместно АВТ Бавария передали машины мобильно-огневым группам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Киевская областная военная администрация совместно с АВТ Бавария передала мобильно-огневым группам 21 внедорожник для защиты Киевщины. Об этом сообщил начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, который вместе с гендиректором АВТ Бавария Эриком Бернингом встретился с военными для передачи автомобилей, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
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“Сегодня совместно с АВТ Бавария, официальным импортером BMW Group в Украине, передали военным 21 внедорожник повышенной проходимости. Эти автомобили — для мобильно-огневых групп Сухопутных войск ВСУ, которые защищают нас от воздушных атак российских оккупантов. Деньги на их приобретения были собраны в рамках украинского оборонного проекта вместе с UNITED24”, — рассказал Кравченко.
Детали
Автомобили будут помогать обученным экипажам сил ПВО выполнять боевые задачи, спасать жизни и защищать критическую инфраструктуру Киевской области. Киевская областная военная администрация оборудовала машины дополнительным оснащением. Установили “турели” для крепления средств поражения, лазеры, бинокли. Экипажи снабдили необходимым оборудованием для обнаружения сил противника.
“Это не все автомобили, которые будут переданы военным. Выполняем задачи Президента Украины по максимальному обеспечению наших защитников средствами для выполнения боевых задач. Всего мобильные группы получат 60 автомобилей. В ближайшее время еще 24 внедорожника предоставят другие представители бизнеса, районы с громадами. Часть покупаем за средства областного бюджета. Сегодня все прекрасно понимают необходимость активнее и эффективнее помогать военным. Ведь это позволяет каждому работать на Киевщине и восстанавливать ее”, — отметил начальник киевской ОВА.
Кравченко поблагодарил генерального директора АВТ Бавария Эрика Бернинга за веру в будущее Украины и намерение продолжить сотрудничество с реализации этого проекта. АВТ Бавария планирует приобрести для украинских военных еще несколько автомобилей.
“Сегодня наша общая цель — максимально защитить людей и инфраструктуру Киевщины”, — подчеркнул он.