Понад 20 позашляховиків для захисту Київщини: ОВА спільно АВТ Баварія передали автівки мобільно-вогневим групам

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“Сьогодні спільно з АВТ Баварія, офіційним імпортером BMW Group в Україні, передали військовим 21 позашляховик підвищеної прохідності. Ці автомобілі — для мобільно-вогневих груп Сухопутних військ ЗСУ, які захищають нас від повітряних атак російських окупантів. Гроші на їх придбання були зібрані в рамках Українського оборонного проєкту разом із UNITED24”, — розповів Кравченко.

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Автомобілі допомагатимуть підготовленим екіпажам сил ППО виконувати бойові завдання, рятувати життя та захищати критичну інфраструктуру Київщини. Київська обласна військова адміністрація обладнала автівки додатковим оснащенням. Встановили “турелі” для кріплення засобів ураження, лазери, біноклі. Екіпажі забезпечили необхідним обладнанням для виявлення сил противника.

“Це не всі автомобілі, які будуть передані військовим. Виконуємо завдання Президента України щодо максимального забезпечення наших захисників засобами для виконання бойових завдань. Загалом мобільні групи отримають 60 автівок. Найближчим часом ще 24 позашляховики нададуть інші представники бізнесу, райони з громадами. Частину купуємо за кошти обласного бюджету. Сьогодні всі чудово розуміють необхідність активніше та ефективніше допомагати військовим. Адже це дає змогу кожному працювати на Київщині та відбудовувати її”, — зазначив начальник Київської ОВА.

Кравченко подякував генеральному директору АВТ Баварія Еріку Бернінгу за віру в майбутнє України та намір продовжити співпрацю з реалізації цього проєкту. АВТ Баварія планує придбати для українських військових ще декілька автівок.

“Сьогодні наша спільна мета — максимально захистити людей та інфраструктуру Київщини”, — наголосив він.