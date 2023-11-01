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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Более 11 млн грн убытков: должностных лиц ГП "Коневодство Украины" будут судить за махинации

Киев • УНН

 • 148167 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Двух должностных лиц ГП «Коневодство Украины» будут судить по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее более 11 млн грн убытков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис главного прокурора.

Более 11 млн грн убытков: должностных лиц ГП "Коневодство Украины" будут судить за махинации

Детали

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц ГП «Коневодство Украины», согласно которому фигуранты нанесли госпредприятию ущерб на сумму более 11 млн грн. Сообщается, что бывший директор госпредприятия в сговоре с руководителем филиала ГП «Коневодство Украины» реализовали урожай подсолнечника по заниженным средним закупочным ценам.

Цитата

«Расследованием установлено, что бывший директор госпредприятия по предварительному сговору с руководителем филиала «Запорожский конный завод № 86» ГП «Коневодство Украины» согласовали и реализовали предприятию урожай подсолнечника 2021 года по заниженным средним закупочным ценам на данный вид сельскохозяйственной продукции», - говорится в сообщении Генпрокурора.

Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемые привлекли одного из субъектов хозяйствования и действовали в его пользу, нанеся госпредприятию ущерб на сумму более 11 млн грн.

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