Понад 11 млн грн збитків: посадовців ДП "Конярство України" судитимуть за махінації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Двох посадових осіб ДП «Конярство України» судитимуть за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило понад 11 млн грн збитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс головного прокурора.
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Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадових осіб ДП «Конярство України», згідно якого фігуранти завдали держпідприємству шкоду на суму понад 11 млн грн. Повідомляється, що колишній директор держпідприємства у змові з керівником філії ДП «Конярство України» реалізували врожай соняшника за заниженими середніми закупівельними цінами.
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«Розслідуванням встановлено, що колишній директор держпідприємства за попередньою змовою з керівником філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» погодили та реалізували підприємству врожай соняшника 2021 року за заниженими середніми закупівельними цінами на даний вид сільськогосподарської продукції», - йдеться у повідомленні Генпрокурора.
Згідно матеріалів досудового розслідування, підозрювані залучили одного із суб’єктів господарювання та діяли на його користь, завдавши держпідприємству шкоду на суму понад 11 млн грн.
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