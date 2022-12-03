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Более 1000 работников New York Times планируют уволиться из-за проблем с зарплатой

Более 1000 работников New York Times планируют уволиться из-за проблем с зарплатой

Киев • УНН

 • 1098649 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Более 1000 профсоюзных работников известного издания New York Times пообещали уволиться, если издатель новостей не согласится на “полный и справедливый контракт” до 8 декабря.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно письму, подписанному 1036 членами NYT NewsGuild, NYT NewsGuild стремится получить зарплату, которая “успевает падать с инфляцией”, а также сохранить и увеличить медицинское страхование и пенсионные выплаты, обещанные во время приема на работу.

“Мы пойдем и остановим работу в четверг, 8 декабря, если к тому времени мы не достигнем соглашения о полном и справедливом контракте”, — говорится в письме.

Среди других требований члены профсоюза также требуют гибкости удаленной работы.

Представитель NYT сказал, что “хотя мы разочарованы тем, что NewsGuild угрожает забастовкой, мы готовы обеспечить, чтобы The Times продолжала обслуживать наших читателей без сбоев”, добавив, что текущее предложение компании предполагает “значительное повышение”.

Ранее в марте группа из почти 600 технических сотрудников New York Times проголосовала за создание профсоюза, поскольку компания столкнулась с претензиями о незаконном вмешательстве в организацию труда.

Добавим

Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне войны реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на четверть.

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