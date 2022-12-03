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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Понад 1000 працівників New York Times планують звільнитися через проблеми із зарплатнею

Понад 1000 працівників New York Times планують звільнитися через проблеми із зарплатнею

Київ • УНН

 • 1098650 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Понад 1000 профспілкових працівників відомого видання New York Times пообіцяли звільнитися, якщо видавець новин не погодиться на “повний і справедливий контракт” до 8 грудня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Згідно з листом, підписаним 1036 членами NYT NewsGuild, NYT NewsGuild прагне отримати зарплату, яка “встигає падати з інфляцією”, а також зберегти та збільшити медичне страхування й пенсійні виплати, які були обіцяні під час прийому на роботу.

“Ми підемо й зупинимо роботу у четвер, 8 грудня, якщо до того часу ми не досягнемо угоди щодо повного та справедливого контракту”, — йдеться в листі.

Серед інших вимог члени профспілки також вимагають гнучкості віддаленої роботи.

Представник NYT сказав, що “хоча ми розчаровані тим, що NewsGuild погрожує страйком, ми готові забезпечити, щоб The Times продовжувала обслуговувати наших читачів без збоїв”, додавши, що поточна пропозиція компанії передбачає “значне підвищення”.

Раніше в березні група з майже 600 технічних співробітників New York Times проголосувала за створення профспілки, оскільки компанія зіткнулася з претензіями про незаконне втручання в організацію праці.

Додамо

Національний банк України прогнозує, що на тлі війни реальні зарплати українців у 2022 році скоротяться на чверть.

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