Понад 1000 працівників New York Times планують звільнитися через проблеми із зарплатнею

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Згідно з листом, підписаним 1036 членами NYT NewsGuild, NYT NewsGuild прагне отримати зарплату, яка “встигає падати з інфляцією”, а також зберегти та збільшити медичне страхування й пенсійні виплати, які були обіцяні під час прийому на роботу.

“Ми підемо й зупинимо роботу у четвер, 8 грудня, якщо до того часу ми не досягнемо угоди щодо повного та справедливого контракту”, — йдеться в листі.

Серед інших вимог члени профспілки також вимагають гнучкості віддаленої роботи.

Представник NYT сказав, що “хоча ми розчаровані тим, що NewsGuild погрожує страйком, ми готові забезпечити, щоб The Times продовжувала обслуговувати наших читачів без збоїв”, додавши, що поточна пропозиція компанії передбачає “значне підвищення”.

Раніше в березні група з майже 600 технічних співробітників New York Times проголосувала за створення профспілки, оскільки компанія зіткнулася з претензіями про незаконне втручання в організацію праці.

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