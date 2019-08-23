Более 10% смертельных случаев на производстве произошли с нетрезвыми работниками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. За полгода было зарегистрировано 19 человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, погибли в результате несчастных случаев на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования, передает УНН.
"За I полугодие 2019 года Фондом социального страхования Украины было зарегистрировано 2335 пострадавших от несчастных случаев на производстве, из них 56 человек, или 2,4% находились в состоянии алкогольного опьянения. Количество смертельных случаев в целом достигло 189 человек, из которых 19, или более 10%, находились в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, за первое полугодие 2019 года зарегистрировано 2 тысячи 335 несчастных случаев при исполнении служебных обязанностей, из них 189 смертельных случаев.