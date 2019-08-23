Понад 10% смертельних випадків на виробництві сталися з нетверезими працівниками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За півроку було зареєстровано 19 осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві. Про це повідомили у пресслужбі Фонду соціального страхування, передає УНН.
"Упродовж І півріччя 2019 року Фондом соціального страхування України було зареєстровано 2 335 потерпілих від нещасних випадків на виробництві, з них 56 осіб, або 2,4% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Кількість смертельних випадків загалом сягла 189 осіб, з яких 19, або понад 10%, знаходилися у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, за перше півріччя 2019 року зареєстровано 2 тисячі 335 нещасних випадків під час виконання службових обов’язків, з них 189 смертельних випадків.