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Чоловіка придавило на смерть плитою на підприємстві у Львівській області

Чоловіка придавило на смерть плитою на підприємстві у Львівській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У місті Дрогобич Львівської області, на одному з підприємств, на чоловіка впала деревно-стружкова плита. Від отриманих травм він помер на місці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області.

Так, до Дрогобицького відділу поліції 20 серпня надійшло повідомлення про загибель чоловіка.

Як попередньо встановили поліцейські, близько 20:00 на одному з підприємств міста Дрогобич на 24-річного місцевого жителя впала деревно-стружкова плита. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Тіло загиблого відправили на судмедекспертизу. З’ясовуються обставини події.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області на чоловіка впала залізобетонна плита.  

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