У Дніпропетровській області на чоловіка впала залізобетонна плита

“23 лютого об 11:49 ... надійшло повідомлення, що на занедбаній фермі поблизу елеватора у селищі Партизанському Дніпровського району на чоловіка впала залізобетонна плита”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, від отриманих травм він помер на місці. Загиблому було близько 45 років.

О 14.08 рятувальники за допомогою пневматичних подушок та гідравлічного обладнання підняли уламок зруйнованої залізобетонної стіни та вилучили тіло загиблого чоловіка.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин нещасного випадку.

Нагадаємо, у місті Дніпро, під час виконання ремонту, в одній із квартир впала частина міжкімнатної бетонної перегородки на одного з двох чоловіків та притисла йому ногу.