Мужчину придавило насмерть плитой на предприятии во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области, на одном из предприятий, на мужчину упала древесно-стружечная плита. От полученных травм он скончался на месте. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области.
Так, в Дрогобычский отдел полиции 20 августа поступило сообщение о гибели мужчины.
Как предварительно установили полицейские, около 20:00 на одном из предприятий города Дрогобыч на 24-летнего местного жителя упала древесно-стружечная плита. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательства об охране труда). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы на срок до семи лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу. Выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, в Днепропетровской области на мужчину упала железобетонная плита.