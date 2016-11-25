Более 10 млн долл. инвестирует Glencore в геологоразведку в Казахстане
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Крупнейшая в мире швейцарская компания Glencore заявила о готовности финансировать в геологоразведку 5-ти перспективных участков Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба АО "Казгеология", передает УНН.
С 2017 года компании готовы приступить к совместной геологоразведке на данных участках. На начальном этапе инвестиции составят минимум 10 млн долл.
Напомним, в последние годы, в геологическую отрасль Казахстана было вложено 132 млрд долл. прямых инвестиций.
Однако, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, в Украине, только сейчас планируют начать привлекать частные инвестиции в разведку сырьевых месторождений, в частности, урановых.
Вместе с тем, в Госгеонедра завили, что сейчас профессия геолога в Украине находится под угрозой уничтожения.
Ученые убеждены, что игнорирование проблемы геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей.
Так, казенное предприятие "Кировгеология", которое единственное в стране специализируется на геологическом изучении недр, сегодня полностью заброшено государством. Лучшие ученые и специалисты оттуда бегут, техника не обновляется, финансирования нет.
Более того, возглавлять КП "Кировгеология" назначили человека, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы.