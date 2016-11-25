Понад 10 млн дол. інвестує Glencore у геологорозвідку у Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Найбільша у світі швейцарська компанія Glencore завила про готовність фінансувати в геологорозвідку 5-ти перспективних ділянок Казахстану. Про це повідомила прес-служба АТ “Казгеологія, передає УНН.
З 2017 року компанії готові приступити до спільної геологорозвідки на даних ділянках. На початковому етапі інвестиції становитимуть мінімум 10 млн дол.
Нагадаємо, протягом останніх років, у геологічну галузь Казахстану було вкладено 132 млрд дол. прямих інвестицій.
Натомість, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, в Україні, тільки зараз планують почати залучати приватні інвестиції до розвідки сировинних родовищ, зокрема, уранових.
Разом з тим, у Держгеонадра завили, що наразі професія геолога в Україні перебуває під загрозою знищення.
Науковці переконані, що ігнорування проблеми геологічної науки загрожує Україні втратою цілих галузей.
Так, казенне підприємство “Кіровгеологія”, яке єдине в країні спеціалізується на геологічному вивченні надр, сьогодні повністю занедбане державою. Кращі науковці і фахівці звідти тікають, техніка не оновлюється, фінансування немає.
Більше того, очолювати КП “Кіровгеологія” призначили людину, яка за даними ЗМІ, не має профільної освіти і досвіду роботи.