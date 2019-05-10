Помпео встретится с Путиным на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео с 12 по 14 мая готовит визит в Москву и Сочи, во время которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госдепартамента США.
Сообщается, что 13 мая Помпео прибудет в РФ, чтобы встретиться со своей командой в американском посольстве в Москве, а также для встречи с лидерами бизнеса США и выпускниками американского обмена.
Отмечается, что Помпео также возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.
После этого, 14 мая, он поедет в Сочи, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным для обсуждения спектра двусторонних и многосторонних проблем.
Напомним, ранее в Кремле заявили о возможности встречи Путина и Помпео.
Как сообщал УНН, Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с РФ по контролю над вооружениями.