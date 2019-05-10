Помпео зустрінеться з Путіним на наступному тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео з 12 по 14 травня готує візит у Москву та Сочі, під час якого зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту США.
Повідомляється, що 13 травня Помпео прибуде до РФ, щоб зустрітися зі своєю командою в американському посольстві у Москві, а також для зустрічі з лідерами бізнесу США та випускниками американського обміну.
Зазначається, що Помпео також покладе вінок до могили Невідомого солдата у Москві.
Після цього, 14 травня, він поїде у Сочі, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом Володимиром Путіним для обговорення спектру двосторонніх і багатосторонніх проблем.
Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили про можливість зустрічі Путіна і Помпео.
Як повідомляв УНН, Помпео заявив про намір США налагоджувати співпрацю з РФ по контролю над озброєннями.