Помпео зустрінеться з Путіним на наступному тижні

КИЇВ. 10 травня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео з 12 по 14 травня готує візит у Москву та Сочі, під час якого зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Держдепартаменту США.