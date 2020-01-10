Помпео заявил, что к авиакатастрофе украинского самолета может быть причастен Иран

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112409 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116211 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114673 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129609 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105908 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108325 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108326 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131917 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130684 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Помпео заявил, что к авиакатастрофе украинского самолета может быть причастен Иран

Помпео заявил, что к авиакатастрофе украинского самолета может быть причастен Иран

Киев  •  УНН

 • 14178 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что иранская сторона может быть причастна к авиакатастрофе украинского самолета Boeing 737-800, однако нужно провести расследование, чтобы делать финальные выводы. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы не исключаем такую возможность, что украинский самолет мог выйти из строя из-за иранской стороны. Мы собираемся провести исследование и изучить детали, чтобы делать такие выводы. Я разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перед тем, как прийти сюда, разговаривал с канадской стороной. Это важно провести расследование и провести анализ - что же там произошло. Мы и весь мир ждем ответа", - сказал Помпео.

Напомним, что Помпео сегодня провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого выразил соболезнования относительно гибели людей в трагической авиакатастрофе самолета МАУ рейса PS752, а также отметил готовность оказывать поддержку и помощь Соединенных Штатов в текущем расследовании.

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