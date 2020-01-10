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Помпео заявив, що до авіакатастрофи українського літака може бути причетний Іран

Помпео заявив, що до авіакатастрофи українського літака може бути причетний Іран

Київ • УНН

 • 14178 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що іранська сторона може бути причетна до авіакатастрофи українського літака Boeing 737-800, проте потрібно провести розслідування, щоб робити фінальні висновки. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Ми не виключаємо таку ймовірність, що український літак міг вийти з ладу через іранську сторону. Ми збираємось провести дослідження та вивчити деталі, щоб робити такі висновки. Я розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, а також, перед тим, як прийти сюди, розмовляв з канадською стороною. Це важливо провести розслідування та провести аналіз — що ж там сталось. Ми та увесь світ чекають на відповідь”, — сказав Помпео.

Нагадаємо, що Помпео сьогодні провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої висловив співчуття щодо загибелі людей в трагічній авіакатастрофі літака МАУ рейсу PS752, а також наголосив на готовності надавати підтримку та допомогу Сполучених Штатів в поточному розслідуванні.

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