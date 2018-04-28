Помпео раскритиковал Германию за недостаточные расходы на оборону

Речь идет об обязательствах увеличить оборонный бюджет ФРГ до 2024 года до 2% от ВВП, которое она вместе с другими членами Альянса взяли на себя 2014 году.

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Страны Европы, по словам Помпео, должны прилагать больше усилий, чтобы увеличить свои оборонные бюджеты и таким образом уменьшить финансовое бремя США — крупнейшего члена оборонного альянса.

На вопрос, прилагает ли Германия достаточно усилий для достижения этой цели, госсекретарь США ответил: “Нет. Они должны достичь цели, на которую согласились”.

Отмечается, что заявления Помпео прозвучали после саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе и на фоне переговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом, которые продолжаются в Белом доме.

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Напомним, во время короткого официального визита в Вашингтон канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера (США) прошли. ЕС и ФРГ должны брать на себя больше ответственности.