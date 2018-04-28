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Помпео раскритиковал Германию за недостаточные расходы на оборону

Киев • УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Новоназначенный государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Берлин делает недостаточно для увеличения своего оборонного бюджета до двух процентов от ВВП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Помпео раскритиковал Германию за недостаточные расходы на оборону

Речь идет об обязательствах увеличить оборонный бюджет ФРГ до 2024 года до 2% от ВВП, которое она вместе с другими членами Альянса взяли на себя 2014 году.

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Страны Европы, по словам Помпео, должны прилагать больше усилий, чтобы увеличить свои оборонные бюджеты и таким образом уменьшить финансовое бремя США — крупнейшего члена оборонного альянса.

На вопрос, прилагает ли Германия достаточно усилий для достижения этой цели, госсекретарь США ответил: “Нет. Они должны достичь цели, на которую согласились”.

Отмечается, что заявления Помпео прозвучали после саммита глав МИД стран НАТО в Брюсселе и на фоне переговоров между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом, которые продолжаются в Белом доме.

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Напомним, во время короткого официального визита в Вашингтон канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера (США) прошли. ЕС и ФРГ должны брать на себя больше ответственности.

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