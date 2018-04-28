Помпео розкритикував Німеччину за недостатні витрати на оборону

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Новопризначений державний секретар США Майк Помпео вважає, що Берлін робить недостатньо для збільшення свого оборонного бюджету до двох відсотків від ВВП. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.