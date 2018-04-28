Помпео розкритикував Німеччину за недостатні витрати на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Новопризначений державний секретар США Майк Помпео вважає, що Берлін робить недостатньо для збільшення свого оборонного бюджету до двох відсотків від ВВП. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Мова йде про зобов'язання збільшити оборонний бюджет ФРН до 2024 року до 2% від ВВП, яке вона разом з іншими членами Альянсу взяла на себеу 2014 році.
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Країни Європи, за словами Помпео, повинні докладати більше зусиль, аби збільшити свої оборонні бюджети і таким чином зменшити фінансовий тягар США - найбільшого члена оборонного альянсу.
На запитання, чи Німеччина докладає достатньо зусиль для досягнення цієї мети, держсекретар США відповів: "Ні. Вони мали б досягти мети, на яку погодились".
Зазначається, що заяви Помпео пролунали після саміту глав МЗС країн НАТО у Брюсселі та на тлі переговорів між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом США Дональдом Трампом, які тривають у Білому домі.
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Нагадаємо, під час короткого офіційного візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що часи, коли Німеччина і Європа могли повністю покладатися на всесильного партнера (США) пройшли. ЄС та ФРН повинні брати на себе більше відповідальності.