Помпео назначил спецпредставителя по Северной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео назначил исполнительного директора компании Ford Motor Co Стивена Бигана в качестве специального представителя США в Северной Корее и заявил, что они вместе отправятся в страну на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Стив будет направлять политику США в отношении Северной Кореи и будет прилагать усилия для достижения цели президента Трампа по окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи, как было согласовано с Ким Чен Ыном", - сказал Помпео.
Напомним, на этой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не нашло подтверждений относительно прекращения ядерной программы Северной Кореи.