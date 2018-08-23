Помпео назначил спецпредставителя по Северной Корее

"Стив будет направлять политику США в отношении Северной Кореи и будет прилагать усилия для достижения цели президента Трампа по окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи, как было согласовано с Ким Чен Ыном", - сказал Помпео.

Напомним, на этой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не нашло подтверждений относительно прекращения ядерной программы Северной Кореи.