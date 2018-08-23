Помпео призначив спецпредставника по Північній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео призначив виконавчого директора компанії Ford Motor Co Стівена Бігана в якості спеціального представника США в Північній Кореї і заявив, що вони разом вирушать до країни наступного тижня, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Стів буде скеровувати політику США відносно Північної Кореї і буде докладати зусиль для досягнення мети президента Трампа щодо остаточної, повністю підтвердженої денуклеаризації Північної Кореї, як було погоджено з Кім Чен Ином", - сказав Помпео.
Нагадаємо, цього тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що не знайшло підтверджень щодо припинення ядерної програми Північної Кореї.