Помпео назвал главную задачу США в отношении России

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37758 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101867 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123918 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131482 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153246 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130449 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 181114 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Помпео назвал главную задачу США в отношении России

Помпео назвал главную задачу США в отношении России

Киев  •  УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Миссия нынешней американской администрации заключается в том, чтобы поднять цену за направленную на подрыв западной демократии деятельность России, чтобы попытаться сдержать ее. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в обнародованном госдепом интервью CBN, передает УНН.

"Существует длинная история, десятилетия истории, попыток России подорвать западную демократию - Советский Союз в течение десятилетий, а теперь и Россия последние несколько лет. Я не ожидаю, что это остановится. Миссия этой администрации состоит в том, чтобы поднять цену за российскую деятельность такого рода, чтобы попытаться сдержать их. Мы прекрасно знаем о попытках России подорвать западную демократию. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить их", - отметил Помпео.

По его словам, США дадут понять, что такой тип поведения неприемлем.

"Эта администрация была невероятно жесткой по отношению к России. Мы гордимся этим, и я уверен, что нам придется продолжать это делать, поскольку по-прежнему существует российская линия поведения, которая несовместима с хорошими отношениями между нашими двумя странами", - добавил госсекретарь США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал лицемерами тех, кто критикует его за мягкость в отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

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