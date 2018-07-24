Помпео назвал главную задачу США в отношении России

"Существует длинная история, десятилетия истории, попыток России подорвать западную демократию - Советский Союз в течение десятилетий, а теперь и Россия последние несколько лет. Я не ожидаю, что это остановится. Миссия этой администрации состоит в том, чтобы поднять цену за российскую деятельность такого рода, чтобы попытаться сдержать их. Мы прекрасно знаем о попытках России подорвать западную демократию. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить их", - отметил Помпео.

По его словам, США дадут понять, что такой тип поведения неприемлем.

"Эта администрация была невероятно жесткой по отношению к России. Мы гордимся этим, и я уверен, что нам придется продолжать это делать, поскольку по-прежнему существует российская линия поведения, которая несовместима с хорошими отношениями между нашими двумя странами", - добавил госсекретарь США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал лицемерами тех, кто критикует его за мягкость в отношении к президенту РФ Владимиру Путину.