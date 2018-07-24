Помпео назвав головне завдання США щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Місія нинішньої американської адміністрації полягає в тому, щоб підняти ціну за спрямовану на підрив західної демократії діяльність Росії, щоб спробувати стримати її. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в оприлюдненому держдепом інтерв'ю CBN, передає УНН.
"Є довга історія, десятиліття історії, спроб Росії підірвати західну демократію - Радянський Союз протягом десятиліть, а тепер і Росія останні кілька років. Я не очікую, що це зупиниться. Місія цієї адміністрації полягає в тому, щоб підняти ціну за російську діяльність такого роду, щоб спробувати стримати їх. Ми прекрасно знаємо про спроби Росії підірвати західну демократію. Ми зробимо все можливе, щоб зупинити їх", - зазначив Помпео.
З його слів, США дадуть зрозуміти, що такий тип поведінки неприйнятний.
"Ця адміністрація була неймовірно жорсткою стосовно Росії. Ми пишаємося цим, і я впевнений, що нам доведеться продовжувати це робити, оскільки як і раніше існує російська лінія поведінки, яка несумісна з хорошими відносинами між нашими двома країнами", - додав держсекретар США.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав лицемірами тих, хто критикує його за м'якість у ставленні до президента РФ Володимира Путіна.