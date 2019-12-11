Помпео - Лаврову: Крым принадлежит Украине

"Мы много времени посвятили обсуждению вопроса Украины. Это была основная часть наших переговоров. Министр иностранных дел Лавров только что вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные разговоры", - отметил он.

По словам госсекретаря США, он гордится тем, "что эта администрация сделала для защиты суверенитета и безопасности этой страны".

"Я повторил министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине и что решение конфликта на востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Помпео.

Напомним, Евросоюз и Украина обсудили санкции в отношении Крыма.