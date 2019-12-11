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Помпео - Лаврову: Крим належить Україні

Помпео - Лаврову: Крим належить Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що тема України стала провідною під час його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Вашингтоні напередодні, зауваживши, що наголосив російському урядовцю, що Крим належить Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Ми чимало часу присвятили обговоренню питання України. Це була основна частина наших переговорів. Міністр закордонних справ Лавров щойно повернувся з Парижа, де президент Путін і президент Зеленський провели змістовні розмови", - зазначив він.

Зі слів держсекретаря США, він пишається тим, "що ця адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни".

"Я повторив міністру закордонних справ Лаврову, що Крим належить Україні і що вирішення конфлікту на сході України починається з дотримання зобов'язань, взятих відповідно до Мінських угод", - наголосив Помпео.

Нагадаємо, Євросоюз і Україна обговорили санкції щодо Криму.

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