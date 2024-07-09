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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поможет усилить сотрудничество с США: "Укроборонпром" открыл представительство в Вашингтоне

Поможет усилить сотрудничество с США: "Укроборонпром" открыл представительство в Вашингтоне

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 15:37  •  6929 просмотра

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Государственный концерн "Укроборонпром" открыл свое первое зарубежное представительство в Вашингтоне, с целью укрепления сотрудничества с оборонной промышленностью США, привлечения инвестиций, содействия передаче технологий и реализации совместных проектов.

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" открыло свое первое зарубежное представительство в столице США Вашингтоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление "Укроборонпрома".

Детали

Представительство будет работать по трем ключевым направлениям. Первый - взаимодействие с бизнесом и экспертными организациями. Второй - сотрудничество с государственными органами и оборонными организациями. Третий - поддержка проектов предприятий Укроборонпрома в США и странах - партнерах

- говорится в заявлении компании.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подчеркнул, что украинские компании уже имеют ряд принципиальных договоренностей с американскими коллегами.

По его словам, наличие представительства "Укроборонпрома" в США позволит ускорить их реализацию и усилить интеграцию украинской оборонки в оборонно-промышленную базу

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине11 июня 2024, 05:40 • 22270 просмотров

Как пояснили, в "Укроборонпроме" речь идет о поиске инвестиционных возможностей и потенциальных военно-технических партнеров в США. Также это поиск и оценка новейших технологий и инновационных разработок, обеспечение взаимодействия между украинскими и иностранными командами для эффективного внедрения технологий и управления совместными предприятиями и тому подобное.

Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с американскими оружейниками, которое способствует трансферу технологий, развитию совместных проектов и привлечению инвестиций. Это могут быть направления боеприпасов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, РЭБ и т.д

- рассказал Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Напомним

АО "Украинская оборонная промышленность" подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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