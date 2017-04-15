Умерла самая старая 117-летняя жительница планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Итальянка Эмма Морано, которая считалась старейшим жителем Земли, умер в возрасте 117 лет 137 дней. Об этом в субботу, 15 апреля, передает УНН со ссылкой на La Republica.
Секретом своего долголетия женщина считала употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.
Морано была признана самой старой жительницей планеты в мае 2016 после смерти американки Сусанны Мушатт Джонс.
Итальянка также была последним человеком, родившихся до 1900 года.
Напомним, в прошлом году, в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) на 120-м году жизни умерла старейшая жительница планеты, китаянка Фу Суцин.