Померла найстаріша 117-річна жителька планети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Італійка Емма Морано, яка вважалася найстарішим жителем Землі, померла у віці 117 років 137 днів. Про це в суботу, 15 квітня, передає УНН з посиланням на La Republica.
Секретом свого довголіття жінка вважала вживання трьох яєць на день, рубане м’ясо і самотність.
Морано була визнана найстарішою мешканкою планети в травні 2016 року після смерті американки Сузанни Мушатт Джонс.
Італійка також була останньою людиною, що народилися до 1900 року.
Нагадаємо, в минулому році, у китайському місті Ченду (провінція Сичуань) на 120-му році життя померла найстаріша мешканка планети, китаянка Фу Суцін.