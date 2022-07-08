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Умер звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан

Умер звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан

Киев • УНН

 • 268619 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В возрасте 82 года в Лос-Анджелесе умер актер Джеймс Каан, известный прежде всего по роли Сонни Корлеоне в фильме “Крестный отец”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его официальный аккаунт в Twitter.

Цитата

"С большой грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявление любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать нашу частную жизнь в это тяжелое время", – говорится в сообщении на официальной странице Джеймса.

О причине смерти актера не сообщается.

Справка 

Джеймс Каан родился в 1940 году в районе Бронкс Нью-Йорка в семье еврейских иммигрантов. 

Кроме культового "Крестного отца", актер снялся в кинолентах “Путешествие в Шилох”, “Роллербол”, “Мост слишком далеко”, “Мизер”, “Стирач” и “Криминальная фишка от Генри”.

Каан был номинирован на кинопремии “Оскар” (1972), “Эмми” (1971), “Золотой глобус” (1972, 1974, 1975), а затем лауреатом премии “Сатурн” (1975).

Напомним 

На 68-м году жизни умер американский актер Рэй Лиотта. Самыми яркими работами Лиотты были "Славные ребята" Мартина Скорсезе, "Кокаин", в котором он снимался вместе с Джонни Деппом и Пенелопой Крус, и один из последних фильмов с его участием — "Множественные святые Ньюарки".

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