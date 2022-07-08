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Помер зірка фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан

Помер зірка фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан

Київ • УНН

 • 268624 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. У віці 82 роки у Лос-Анджелесі помер актор Джеймс Каан, відомий насамперед за роллю Сонні Корлеоне у фільмі “Хрещений батько”. Про це повідомляє УНН з посиланням на його офіційний акаунт у Twitter.

Цитата

"З великим сумом повідомляємо вам про смерть Джиммі ввечері 6 липня. Сім’я цінує прояв любові й щирі співчуття та просить вас продовжувати поважати наше приватне життя в цей важкий час", – йдеться у дописі на офіційній сторінці Джеймса.

Про причину смерті актора не повідомляється.

Довідка 

Джеймс Каан народився 1940 року в районі Бронкс Нью-Йорка в родині єврейських іммігрантів. 

Крім культового "Хрещеного батька", актор знявся у кінострічках “Подорож до Шілоху”, “Роллербол”, “Міст надто далеко”, “Мізері”, “Стирач” та “Кримінальна фішка від Генрі”.

Каан був номінований на кінопремії “Оскар” (1972), “Еммі” (1971), “Золотий глобус” (1972, 1974, 1975), та був лауреатом премії “Сатурн” (1975).

Нагадаємо 

На 68-му році життя помер американський актор Рей Ліотта. Найяскравішими роботами Ліотти були "Славні хлопці" Мартіна Скорсезе, "Кокаїн", в якому він знімався разом із Джонні Деппом та Пенелопою Крус, і один із останніх фільмів за його участю — "Множинні святі Ньюарка".

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