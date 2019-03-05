Умер изобретатель первого карманного калькулятора

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Джерри Мерриман, один из изобретателей портативного электронного калькулятора, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Мерримэн умер еще 27 февраля в больнице Далласа от осложнений сердечной и почечной недостаточности, сказала его падчерица Ким Икович. Он был госпитализирован в конце декабря после осложнений во время операции по установке кардиостимулятора.

Он учился в Техасском университете, но не закончил его. Вместо этого он пошел на работу в университетский факультет океанографии и метеорологии и вскоре оказался на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, измеряя силу ураганных ветров. Он начал карьеру в Texas Instruments (TI) в 1963 году в возрасте 30 лет.

В первом портативном цифровом калькуляторе, который Джерри Мерримэн совместно с Джеком Килби и Джеймсом Ван Тасселем из TI изобрел в декабре 1966 года, использовались биполярные транзисторы и интегральные схемы.

Основой первого калькулятора была полупроводниковая БИС, выполняющая математические действия: сложение, вычитание, умножение и деление. Вывод данных был на бумажную ленту.

В начале 1970-х годов TI выпустила свою первую линейку калькуляторов.

Напомним, создание искусственного интеллекта, который не уступал бы своими возможностями человеческому, возможно уже к 2029 году. Такое мнение высказал изобретатель, автор, футурист Рэй Курцвейл во время выступления на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES)

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