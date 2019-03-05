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Помер винахідник першого кишенькового калькулятора

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Джеррі Мерриман, один з винахідників портативного електронного калькулятора, помер у віці 86 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Меррімен помер ще 27 лютого в лікарні Далласа від ускладнень серцевої і ниркової недостатності, сказала його пасербиця Кім Іковіч. Він був госпіталізований в кінці грудня після ускладнень під час операції з установки кардіостимулятора.

Він навчався в Техаському університеті, але не закінчив його. Замість цього він пішов на роботу в університетський факультет океанографії та метеорології і незабаром опинився на нафтовій платформі в Мексиканській затоці, вимірюючи силу ураганних вітрів. Він почав кар'єру в Texas Instruments (TI) в 1963 році у віці 30 років.

У першому портативному цифровому калькуляторі, який Джеррі Меррімен спільно з Джеком Кілбі і Джеймсом Ван Тассел з TI винайшов в грудні 1966 року використовувалися біполярні транзистори і інтегральні схеми.

Основою першого калькулятора була напівпровідникова БІС, що виконує математичні дії: додавання, віднімання, множення і ділення. Вивід даних був на паперову стрічку.

На початку 1970-х років TI випустила свою першу лінійку калькуляторів.

Нагадаємо, створення штучного інтелекту, який би не поступався своїми можливостями людському, можливе вже до 2029 року. Таку думку висловив винахідник, автор, футурист Рей Курцвейл під час виступу на 15-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES)

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