Умер известный советский и грузинский актер

На данный момент каких-либо подробностей не приводится.

Справка УНН: актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году. Среди наиболее заметных театральных работ — актер (“На дне” Максима Горького), Освальд (“Призраки” Генри Ибсена), Яго (“Отелло” Шекспира). Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в других картинах и телесериалах. Одна из самых известных ролей — граф Калиостро в киноленте “Формула любви” (1984) режиссера Марка Захарова.

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах Америки скончался известный сценарист и режиссер Ларри Коэн.