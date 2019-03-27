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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер известный советский и грузинский актер

Киев • УНН

 • 33063 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил во вторник Первый канал Общественного телевидения Грузии, передает УНН.

Умер известный советский и грузинский актер

На данный момент каких-либо подробностей не приводится.

Справка УНН: актерскую карьеру Мгалоблишвили начал в 1954 году. Среди наиболее заметных театральных работ — актер (“На дне” Максима Горького), Освальд (“Призраки” Генри Ибсена), Яго (“Отелло” Шекспира). Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в других картинах и телесериалах. Одна из самых известных ролей — граф Калиостро в киноленте “Формула любви” (1984) режиссера Марка Захарова.

Как сообщал УНН, в Соединенных Штатах Америки скончался известный сценарист и режиссер Ларри Коэн.

Украинские Национальные Новости

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