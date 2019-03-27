Помер відомий радянський і грузинський актор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Радянський і грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі помер у віці 87 років. Про це повідомив у вівторок Перший канал Громадського телебачення Грузії, передає УНН.
Наразі яких-небудь подробиць не наводиться.
Довідка УНН: акторську кар’єру Мгалоблішвілі почав в 1954 році. Серед найбільш помітних театральних робіт — Актор (“На дні” Максима Горького), Освальд (“Привиди” Генрі Ібсена), Яго (“Отелло” Вільяма Шекспіра). Він зіграв у десятках радянських і грузинських фільмів, а також в інших картинах і телесеріалах. Одна з найбільш відомих ролей — граф Каліостро в кінострічці “Формула любові” (1984) режисера Марка Захарова.
Як повідомляв УНН, у Сполучених Штатах Америки помер відомий сценарист і режисер Ларрі Коен.