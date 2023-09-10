Умер выдающийся украинский биатлонный тренер Карленко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. На 73-м году жизни скончался известный украинский биатлонный тренер Василий Карленко, который на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в Федерации лыжного спорта Украины, пишет УНН.
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"После тяжелой непродолжительной болезни отошел в вечность выдающийся спортивный деятель, заслуженный тренер Украины по биатлону, профессор Национального университета физического воспитания и спорта, первый президент ФЛСУ времен независимой Украины Василий Павлович Карленко", - говорится в некрологе, опубликованном на официальных ресурсах Федерации.
Детали
На протяжении многих лет Карленко входил в тренерский штаб сборной Украины по биатлону, также был вице-президентом Федерации биатлона Украины.
Кроме биатлона, Карленко также активно включился в развитие лыжных гонок в Украине. Он был первым президентом Федерации лыжного спорта Украины времен независимости, и возглавлял организацию в 1992 – 1998 годах.
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