Умер выдающийся украинский биатлонный тренер Карленко

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"После тяжелой непродолжительной болезни отошел в вечность выдающийся спортивный деятель, заслуженный тренер Украины по биатлону, профессор Национального университета физического воспитания и спорта, первый президент ФЛСУ времен независимой Украины Василий Павлович Карленко", - говорится в некрологе, опубликованном на официальных ресурсах Федерации.

Детали

На протяжении многих лет Карленко входил в тренерский штаб сборной Украины по биатлону, также был вице-президентом Федерации биатлона Украины.

Кроме биатлона, Карленко также активно включился в развитие лыжных гонок в Украине. Он был первым президентом Федерации лыжного спорта Украины времен независимости, и возглавлял организацию в 1992 – 1998 годах.

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