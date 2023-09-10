Помер видатний український біатлонний тренер Карленко

Цитата

"Після тяжкої нетривалої хвороби відійшов у вічність видатний спортивний діяч, заслужений тренер України з біатлону, професор Національного університету фізичного виховання і спорту, перший президент ФЛСУ часів незалежної України Василь Павлович Карленко", - йдеться в некролозі, опублікованому на офіційних ресурсах Федерації.

Деталі

Впродовж багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону, також був віцепрезидентом Федерації біатлону України.

Крім біатлону, Карленко також активно долучився до розвитку лижних перегонів в Україні. Він був першим президентом Федерації лижного спорту України часів незалежності, і очолював організацію в 1992 – 1998 роках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер Нобелівський лауреат, винахідник літієвих батарей Джон Гуденаф