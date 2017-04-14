Умер заключенный Лукьяновского СИЗО, которого побил "торнадовець"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Умер заключенный Лукьяновского СИЗО, которого избил вероятно осужден экс-боец "Торнадо" Илья Холод. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак.
"Информация подтверждается", - сказал Ю.Маслак, отвечая на вопрос о том, подтверждается информация, что заключенный, которого побил "торнадовець", умер.
Он добавил, что больше подробные комментарии сегодня будут озвучены представителями Лукьяновского СИЗО в 14 часов.
Напомним, 12 апреля, в Лукьяновском СИЗО подрались заключенные, пострадавший в реанимации .
Как сообщал ранее УНН, Илью Холода суд обвинил в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил ему окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы .