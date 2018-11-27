Умер создатель мультфильма "Губка Боб"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В возрасте 57 лет скончался создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг, передает УНН со ссылкой на Variety.
Причиной смерти Хилленберга стал боковой амиотрофический склероз (заболевание, поражающее клетки мозга), который диагностировали в марте прошлого года.
“Мы невероятно расстроены новостями о том, что Стив Хилленберг умер после битвы с боковым амиотрофическим склерозом”, — заявила компания Nickelodeon в своем заявлении.
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В компании также отметили, что “Хилленберг был любимым другом и давним творческим партнером для всех в Nickelodeon ... Его абсолютно оригинальные персонажи и мир Bikini Bottom долго будут выглядеть как напоминание о ценности оптимизма, дружбы и безграничной силы воображения”.
Справка: “Губка Боб Квадратные Штаны” - американский мультипликационный сериал, вышедший на экраны в 1999 году и насчитывает 12 сезонов. За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии Emmy, две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children’s Awards) и ряд других наград.