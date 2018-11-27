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Помер творець мультфільму "Губка Боб"

Помер творець мультфільму "Губка Боб"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН.  У віці 57 років помер творець мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани" Стівен Хілленберг, передає УНН із посиланням на Variety.

Причиною смерті Хілленберга став бічний аміотрофічний склероз (захворювання, що вражає клітини мозку), який діагностували в березні минулого року.

"Ми неймовірно засмучені новинами про те, що Стів Хілленберг помер після битви з бічним аміотрофічним склерозом", - заявила компанія Nickelodeon у своїй заяві.

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У компанії також відзначили, що "Хілленберг був улюбленим другом і давнім творчим партнером для всіх у Nickelodeon... Його абсолютно оригінальні персонажі та світ Bikini Bottom довго будуть виглядати як нагадування про цінність оптимізму, дружби та безмежної сили уяви".

Довідка: "Губка Боб Квадратні Штани" - американський мультиплікаційний серіал, що вийшов на екрани в 1999 році і нараховує 12 сезонів. За час свого існування мультсеріал завоював чотири премії Emmy, дві дитячих премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA Children's Awards) і ряд інших нагород.

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