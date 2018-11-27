Помер творець мультфільму "Губка Боб"

Причиною смерті Хілленберга став бічний аміотрофічний склероз (захворювання, що вражає клітини мозку), який діагностували в березні минулого року.

"Ми неймовірно засмучені новинами про те, що Стів Хілленберг помер після битви з бічним аміотрофічним склерозом", - заявила компанія Nickelodeon у своїй заяві.

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У компанії також відзначили, що "Хілленберг був улюбленим другом і давнім творчим партнером для всіх у Nickelodeon... Його абсолютно оригінальні персонажі та світ Bikini Bottom довго будуть виглядати як нагадування про цінність оптимізму, дружби та безмежної сили уяви".

Довідка: "Губка Боб Квадратні Штани" - американський мультиплікаційний серіал, що вийшов на екрани в 1999 році і нараховує 12 сезонів. За час свого існування мультсеріал завоював чотири премії Emmy, дві дитячих премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA Children's Awards) і ряд інших нагород.