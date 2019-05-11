Умер сценарист фильмов о человеке-пауке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Американский сценарист, лауреат двух премий "Оскар" Элвин Сарджент скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает в субботу издание Deadline, передает УНН.
По данным издания, сценарист умер в Сиэтле естественной смертью. В Лос-Анджелесе состоится поминальная служба, однако дата пока не разглашается.
Сарджент родился в 1927 году в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он написал сценарии к фильмам "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" (1972), "Белый дворец" (1990), "Чужие деньги" (1991), "Богус" (1996), "Где угодно, только не здесь" (1999), "Неверная" (2002), а также ко второй и третьей части фильма "Человек-паук" (2004, 2007) режиссера Сэма Рэйми и "Новый Человек-паук" (2012).
В 1978 и 1981 году был удостоен премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильмам "Джулия" (1977) и "Обычные люди" (1980), а также номинирован за сценарий к фильму "Бумажная луна" (1973). Является обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) (1979) и "Сатурн" (2005).
Как сообщал УНН, в возрасте 88 лет после продолжительной болезни скончался советский кинорежиссер "Джентльменов удачи" Георгий Данелия.