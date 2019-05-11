Помер сценарист фільмів про людину-павука

За даними видання, сценарист помер у Сіетлі природньою смертю. У Лос-Анджелесі відбудеться поминальна служба, однак дата поки не розголошується.

Сарджент народився в 1927 році у Філадельфії, штат Пенсільванія. Він написав сценарії до фільмів “Вплив гамма-променів на поведінку маргариток” (1972), “Білий палац” (1990), “Чужі гроші” (1991), “Богус” (1996), “Де завгодно, тільки не тут” (1999), “Невірна” (2002), а також до другої і третьої частини фільму “Людина-павук” (2004, 2007) режисера Сема Реймі і “Нова Людина-павук” (2012).

У 1978 і 1981 році був удостоєний премії “Оскар” за кращий адаптований сценарій до фільмів “Джулія” (1977) і “Звичайні люди” (1980), а також номінований за сценарій до фільму “Паперова місяць” (1973). Є володарем премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (БАФТА) (1979) і “Сатурн” (2005).

Як повідомляв УНН, у віці 88 років після тривалої хвороби помер радянський кінорежисер “Джентльменів удачі” Георгій Данелія.