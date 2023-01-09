Умер разработчик ракет "Калибр", которыми россия бьет по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев умер на 86-м году жизни, передает УНН со ссылкой на россМИ.
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"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей"... Павел Иванович Камнев", - говорится в сообщении.
Добавим
Отмечается, что в апреле 2017 года Павел Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна и возглавил совет директоров АО "ОКБ "Новатор". Камнев - автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент российской академии ракетных и артиллерийских наук.
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