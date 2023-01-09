Помер розробник ракет "Калібр", якими росія б'є по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Розробник ракет "Калібр", науковий керівник концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" Павло Камнєв помер на 86-му році життя, передає УНН із посиланням на росзМІ.
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"9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей"... Павло Іванович Камнєв", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Зазначається, що у квітні 2017 року Павло Камнєв був призначений на посаду наукового керівника концерну та очолив раду директорів АТ "ОКБ "Новатор". Камнєв - автор понад 20 винаходів, співавтор понад 300 науково-технічних звітів, доктор технічних наук, член-кореспондент російської академії ракетних та артилерійських наук.
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