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Помер розробник ракет "Калібр", якими росія б'є по Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Розробник ракет "Калібр", науковий керівник концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" Павло Камнєв помер на 86-му році життя, передає УНН із посиланням на росзМІ.

Помер розробник ракет "Калібр", якими росія б'є по Україні

Цитата

"9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей"... Павло Іванович Камнєв", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Зазначається, що у квітні 2017 року Павло Камнєв був призначений на посаду наукового керівника концерну та очолив раду директорів АТ "ОКБ "Новатор". Камнєв - автор понад 20 винаходів, співавтор понад 300 науково-технічних звітів, доктор технічних наук, член-кореспондент російської академії ракетних та артилерійських наук.

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