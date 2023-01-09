Помер розробник ракет "Калібр", якими росія б'є по Україні

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"9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей"... Павло Іванович Камнєв", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у квітні 2017 року Павло Камнєв був призначений на посаду наукового керівника концерну та очолив раду директорів АТ "ОКБ "Новатор". Камнєв - автор понад 20 винаходів, співавтор понад 300 науково-технічних звітів, доктор технічних наук, член-кореспондент російської академії ракетних та артилерійських наук.

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