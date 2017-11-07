Умер Ричард Гордон, астронавт NASA, что облетел вокруг Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США умер бывший астронавт NASA Ричард Гордон, один из 24 человек, летавших к Луне. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает УНН.
"NASA и вся нация потеряли одного из наших первых пионеров космоса. Мы шлем соболезнования семье Ричарда Гордона", - сказал исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут.
Гордон был пилотом командного модуля во время миссии "Аполлон-12" - второй посадочной миссии на Луну. В ходе ее осуществления астронавт оставался на орбите Луны. Гордон, капитан ВМС США, стал астронавтом в 1963 году. В ходе двух космических миссий он провел в космосе 316 часов, во время первого полета в 1966 году дважды выходил в открытый космос.
После ухода из NASA астронавт работал вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.
Напомним, подполковника Джошуа Кутрик, канадец украинского происхождения бы ув зачислен в корпус канадских астронавтов.