Умер Ричард Гордон, астронавт NASA, что облетел вокруг Луны

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52592 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120282 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104406 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107128 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105946 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97233 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104618 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102315 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Умер Ричард Гордон, астронавт NASA, что облетел вокруг Луны

Умер Ричард Гордон, астронавт NASA, что облетел вокруг Луны

Киев  •  УНН

 • 12852 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США умер бывший астронавт NASA Ричард Гордон, один из 24 человек, летавших к Луне. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает УНН.

"NASA и вся нация потеряли одного из наших первых пионеров космоса. Мы шлем соболезнования семье Ричарда Гордона", - сказал исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут.

Гордон был пилотом командного модуля во время миссии "Аполлон-12" - второй посадочной миссии на Луну. В ходе ее осуществления астронавт оставался на орбите Луны. Гордон, капитан ВМС США, стал астронавтом в 1963 году. В ходе двух космических миссий он провел в космосе 316 часов, во время первого полета в 1966 году дважды выходил в открытый космос.

После ухода из NASA астронавт работал вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.

Напомним, подполковника Джошуа Кутрик, канадец украинского происхождения бы ув зачислен в корпус канадских астронавтов.

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