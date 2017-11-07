Помер Річард Гордон, астронавт NASA, облетів навколо Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У США помер колишній астронавт NASA Річард Гордон, один з 24 осіб, що літали до Місяця. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA, передає УНН.
"NASA і вся нація втратили одного з наших перших піонерів космосу. Ми шолом свої співчуття родині Річарда Гордона", - сказав виконуючий обов'язки директора NASA Роберт Лайтфут.
Гордон був пілотом командного модуля під час місії "Аполлон-12" - другий посадкової місії на Місяць. В ході її здійснення астронавт залишався на орбіті Місяця. Гордон, капітан ВМС США, став астронавтом в 1963 році. В ході двох космічних місій він провів у космосі 316 годин, під час першого польоту в 1966 році двічі виходив у відкритий космос.
Після відходу з NASA астронавт працював віце-президентом футбольного клубу і займав керівні позиції в декількох газових і нафтових компаніях.
Нагадаємо, підполковника Джошуа Кутрик, канадець українського походження був зарахований в корпус канадських астронавтів.