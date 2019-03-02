Умер один из нобелевских лауреатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер легендарный американский дирижер

"К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз", - сказал российский политик Геннадий Зюганов.

Справка УНН: Жорес Алферов - российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Его исследования имели большую роль в информатике.