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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 311932 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 247402 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 211531 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Помер один з нобелівських лауреатів

Помер один з нобелівських лауреатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Академік Російської академії наук (РАН), нобелівський лауреат Жорес Алфьоров помер на 89-му році життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

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"На жаль, Жорес Іванович пішов вночі з життя. У нього до цього був важкий напад, криз", - сказав російський політик Геннадій Зюганов.

Довідка УНН: Жорес Алфьоров - російський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 2000 року за розробку напівпровідникових гетероструктур та створення швидких опто- та мікроелектронних компонент. Його дослідження мали велику роль в інформатиці. 

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