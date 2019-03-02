Помер один з нобелівських лауреатів

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"На жаль, Жорес Іванович пішов вночі з життя. У нього до цього був важкий напад, криз", - сказав російський політик Геннадій Зюганов.

Довідка УНН: Жорес Алфьоров - російський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 2000 року за розробку напівпровідникових гетероструктур та створення швидких опто- та мікроелектронних компонент. Його дослідження мали велику роль в інформатиці.