Помер один з нобелівських лауреатів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Академік Російської академії наук (РАН), нобелівський лауреат Жорес Алфьоров помер на 89-му році життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
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"На жаль, Жорес Іванович пішов вночі з життя. У нього до цього був важкий напад, криз", - сказав російський політик Геннадій Зюганов.
Довідка УНН: Жорес Алфьоров - російський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 2000 року за розробку напівпровідникових гетероструктур та створення швидких опто- та мікроелектронних компонент. Його дослідження мали велику роль в інформатиці.